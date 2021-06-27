Специалист Минздрава рассказала о детских лечебных санаториях

- Айнура ханум, как вы оцениваете результаты проведенных мониторингов?

- В целом в ведении Министерства здравоохранения имеется 11 учреждений санаторно-курортного типа, из которых 3 - туберкулезные, остальные - санатории соматического типа.

В ходе мониторинга в ряде учреждений было выявлено неполное соблюдение общих санитарно-гигиенических правил, также имелись недостатки в ведении медицинской документации. В связи с этим руководителям учреждений даны рекомендации. В то же время результаты мониторинга будут проанализированы в Министерстве здравоохранения, и будут приняты соответствующие меры.

Следует отметить, что общая ситуация в большинстве санаториев удовлетворительная. Соматические санатории принимают детей по возрастным группам, например, Республиканский детский санаторий принимает детей в возрасте от 0 до 17 лет, Детский соматический санаторий №3 - в возрасте от 6 до 14 лет, а Детский соматический санаторий №4 - в возрасте от 6 до 16 лет. Дети могут обратиться в санаторий, получив направление (форма 076) из детской территориальной поликлиники.

В лечебных санаториях с матерями могут оставаться только дети в возрасте 0-6 лет и с ограниченными возможностями в возрасте 2-17 лет. В санатории в основном принимают детей с хроническими заболеваниями (верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, детей с частыми заболеваниями в анамнезе, церебральным параличом, легкими формами железодефицитной анемии и др.). Здесь дети получают такие лечебные процедуры, как физиотерапия, лечебная физкультура, витаминотерапия, водные процедуры, массаж, климатотерапия.

Хочу довести до сведения родителей, что дети с хроническими заболеваниями два раза в год могут проходить лечение в следующих санаториях:

1. Детский неврологический санаторий №7

2. Детский противотуберкулезный санаторий №3

3. Детский противотуберкулезный санаторий №5

4. Детский соматический санаторий №4

5. Детский соматический санаторий №1

6. Детский соматический санаторий №6

7. Детский соматический санаторий №5

8. Детский соматический санаторий №3

9. Республиканский детский санаторий

10. Санаторно-курортный реабилитационный центр.

11. Республиканский противотуберкулезный санаторий для детей и подростков им. профессора Гиндеса.