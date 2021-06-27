В России за сутки от COVID скончались рекордные 652 человека

Еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. За минувшие сутки в РФ подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека. До этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635, отмечает Интерфакс.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге - 121 и 119 соответственно. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 134 545.

Поправились и выписаны в РФ 4,984 млн пациентов, в том числе 14 697 за минувшие сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 493 557 случаев коронавирусной инфекции.