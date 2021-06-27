ВОЗ: Не стоит полагаться на антитела перед принятием решения о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать тесты для принятия решения о вакцинации, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом сообщает РБК.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в „обычных тестах“ обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — рассказала представитель ВОЗ.

Она также добавила, что «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии». «В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», — подчеркнула Вуйнович.

Напомним, ранее представители ВОЗ предупредили, что в течение нескольких недель мир может захлестнуть глобальная волна заболеваемости COVID-19. Ее причиной станет новый вариант «дельта», который обнаружили уже в 92 странах. Представители ВОЗ считают этот штамм самым заразным из всех вариантов коронавирусной инфекции.