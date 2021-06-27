Американцам посоветовали отказаться от поездок в Россию

Госдепартамент США предостерег американцев от поездок в Россию. Отказаться от путешествий в Россию рекомендуется из-за возможных преследований, терроризма, COVID-19, ограниченных возможностей посольства оказать помощь гражданам США и произвольного применения местного законодательства. Об этом пишет российская версия журнала Forbes.

Отдельно в рекомендациях путешественникам в Россию выделяются Северный Кавказ, в том числе Чечня и районы вокруг Эльбруса, и Крым.

Госдепартамент также отмечает, что американцам советуют избегать любых политических или социальных протестов. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендуют поездки в Россию из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в стране, а при необходимости выезда туда необходимо получить прививки от коронавируса.