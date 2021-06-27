Араз Агаларов строит аэропорт в виде вулкана

Это будет аэропорт с пропускной способностью до полутора миллионов пассажиров в год, количество гостей Камчатки увеличится на 800 тысяч человек. Инвестирует строительство аэропорта Елизово АО УК "Аэропорты Регионов".

Компания Crocus Group российского миллиардера азербайджанского происхождения Араза Агаларова приступила к строительству уникального аэропорта на Камчатке. Внешне новый терминал будет напоминать кальдеру вулкана, пишут российские СМИ.

На стройплощадке уже начались работы нулевого цикла. В целом к проекту будет привлечено более 800 человек. Пассажирский терминал оснастят телетрапами, их сначала будет четыре, в дальнейшем планируется нарастить их количество до восьми. В районе аэропорта построят отель на 120 номеров.

Араз Агаларов отметил, что строительство сложное, поскольку предстоит реализовать технологические и конструктивные решения в сложных климатических и сейсмических условиях Камчатки.

В строительство объекта будет инвестировано более десяти миллиардов рублей. Основной инвестор - госкорпорация ВЭБ.РФ.