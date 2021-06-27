В NASA заявили о наличии признаков жизни на крупнейшем спутнике Сатурна

Сотрудники Национального агентства США по аэронавтике и исследованиям космоса NASA получили косвенные доказательства о существовании жизни на Титане. Об этом говорится на сайте американского космического агентства.

Согласно сообщению, в атмосфере Титана, который является самым крупным спутником Сатурна и вторым по величине спутником во всей Солнечной системе, был найден винилацианид. Это вещество представляет собой своеобразный аналог фосфолипидов, отвечающих за формирование "частично проницаемых клеточных мембран у земной жизни". Без них земная жизнь была бы невозможной.

Химики утверждают, что в метановых озерах и реках данного спутника живет множество одноклеточных микроорганизмов. Поэтому предполагается, что там есть и "более сложноорганизованные существа".