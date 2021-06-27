Армянские фермеры остались без воды
Жители ряда сел Ширакской области на северо-западе Армении перекрыли автодорогу Ереван - Гюмри, требуя решить проблему с орошением, передает Sputnik Армения.
"Жители нескольких сел Ширакской области перекрыли во вторник участок трассы Ереван - Гюмри у села Бениамин. Участники акции требуют незамедлительного решения проблемы орошения", - говорится в сообщении.
Протестующие заявляют, что жара и отсутствие осадков наносят существенный ущерб сельскому хозяйству, что может сказаться на качестве и на объемах урожая.