Минтруда о предоставлении мобильных услуг через Колл-центр

В единых координационных центрах, которые будут созданы указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, членам семей шехидов, военнослужащим, получившим ранения на войне, лицам с инвалидностью наряду с непосредственным обслуживанием (на месте) будут оказываться услуги через Колл-центр и в мобильной форме.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, согласно правилам, утвержденным указом, выше отмеченные лица могут, не приходя в центр, через Колл-центр, посредством интернета или по телефону получить информацию о видах услуг, связанных с занятостью, социальной защитой, медико-социальной экспертизой, реабилитацией, лечением, обследованием, о требуемых документах, встать в очередь, высказать свои предложения относительно деятельности Центра. Заявки на оказание услуг через Колл-центр будут регистрироваться для оценки качества услуг.

Лицам, которые не могут посетить Центры по состоянию здоровья, будут оказаны услуги в мобильной форме в соответствии с графиком работы Центра по месту жительства или пребывания. В конце каждого рабочего дня на основе поступивших в Центр обращений будет подготовлен и утвержден график оказания мобильных услуг на следующий рабочий день, определены сотрудники, которые будут оказывать мобильные услуги.

Как правило, заявка на мобильную услугу подается по звонку в Колл-центр. Во время обращения лица оператор Колл-центра разъясняет основные условия предоставления соответствующей услуги (срок исполнения, требуемые документы со ссылкой на нормативные правовые акты), выясняет, имеются ли у лица необходимые документы.

В случае, если для приема заявления лица, связанного с нужной услугой, требуется другая, предоставляемая в центре, ему будет предложена та же помощь. Когда лицо согласится с условиями предоставления услуги мобильной связи и сообщит о наличии необходимых для оказания услуги документов, информация о нем (фамилия, имя, отчество, адрес, контактные телефоны, место и время предоставления услуги, FIN) будет изучена и записана.

После этого оператор с помощью специального программного обеспечения определит подходящее время (дату и время) для предоставления услуги и по согласованию с физическим лицом примет и утвердит заявку. Данное обращение будет передано через специальное программное обеспечение в соответствующий центр, и лицу, подавшему обращение, будет оказана мобильная услуга.