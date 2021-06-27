Путин встретится в Москве с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретится в среду, 30 июня, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Там указали, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы.