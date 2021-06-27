«Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099 от Bakcell

Компания Bakcell представила «Особые» и «Эксклюзивные» номера с префиксом 099. Эти номера, выпущенные в ограниченном количестве, предлагаются вместе с тарифами «Klass 25» и «Klass 50».

Благодаря уникальной комбинации цифр новые номера с префиксом 099, поступившие в продажу сегодня, помогут своим пользователям отличаться от других и уверенно двигаться к поставленной цели. Абоненты могут зарезервировать нужный номер на сайте nomre.bakcell.com либо приобрести его в любом центре обслуживания клиентов или дилерском магазине Bakcell.