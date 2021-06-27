Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 30 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 21-25, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.
Завтра вечером в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, град. Утром на ряде горных территорий туман, западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 23-27, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла.