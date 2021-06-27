Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в Гарадагском районе, был задержан житель города Барда Рамал Гусейнов, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. Во время личного досмотра в его автомобиле было обнаружено 18 килограммов 582 граммов героина, 1 килограмм 630 граммов психотропного вещества метамфетамина и одна пластиковая карта, которую он использовал во время онлайн-продажи наркотиков. В ходе оперативных мероприятий в доме Рамала Гусейнова в городе Барда было обнаружено более 9 килограммов героина.

В ходе операции, проведенной сотрудниками регионального отделения Главного управления в южном регионе в Масаллинском районе, был задержан житель Астаринского района Ибрагим Имамалиев, занимавшийся продажей наркотиков. При досмотре автомобиля, которым он управлял, были обнаружены 13 килограммов 710 граммов героина, 10 килограммов опия, 3 килограмма 443 грамма психотропного вещества метамфетамина, 1 килограмм марихуаны и 1000 запрещенных к продаже таблеток «метадона». Ибрагим Имамалиев сообщил, что приобрел крупную сумму наркотических средств и психотропных веществ у гражданина одной из зарубежных стран, личность которого устанавливается.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Сабунчинском районе, были задержаны занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков Амид Сулейманов, Закир Аббасов и Мушфиг Алиев. При осмотре дома Амида Сулейманова в поселке Рамана были обнаружены 6 килограммов 89 граммов героина, 2 килограмма 50 граммов психотропного вещества метамфетамина и электронные весы, которые он использовал при продаже наркотических средств. Задержанные в ходе этой операции Закир Аббасов и Мушфиг Алиев оказали Амиду Сулейманову посильную помощь в продаже, перевозке и сокрытии наркотических средств в поселках Сабунчинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Главного управления на территории Наримановского, Хазарского, а также Апшеронского района, были задержаны ранее судимые Вугар Алескеров, Эльвин Расулов, Самир Шахвердиев, Наиль Насиров и Сабухи Гусейнли. Во время осмотра у Вугара Алескерова было изъято более 1 килограмма героина и метамфетамина, у Эльвина Расулова-около 500 граммов героина и наркотических средств, у Самира Шахвердиева и Наиля Насирова, а также из автомобилей, которыми они управляли, - в общей сложности 1 килограмм 40 граммов героина, метамфетамина и электронные весы, а у Сабухи Гусейнли были обнаружены в общей сложности 2 килограмма 361 грамм героина, метамфетамин и электронные весы.

В ходе последней операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с культивацией наркосодержащих растений, был задержан житель поселка Магомедли Абшеронского района Рамиль Рагимов. При осмотре двора дома, в котором он жил, был обнаружен выращенный и обработанный 91 куст конопли общим весом 20 килограммов.

В ходе последних оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 72 килограммов наркотических веществ героина и психотропного вещества метамфетамина, в том числе 91 куст конопли и 1000 таблеток психотропного вещества «метадон».

По данным фактам проводится расследование.