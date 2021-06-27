Геворг Асертян из Баку: «Я не знал, что Лачин – это территория Азербайджана»

Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 14:22

В Баку продолжается суд по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана: Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юрия Тиграновича.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, обвиняемые продолжили давать показания. Обвиняемый Геворг Асертян заявил, что 27 ноября прошлого года их собрали в военном комиссариате Гюмри, на трех микроавтобусах и одном автобусе вывезли в Лачин. «В Лачине стояли российские миротворцы. Мы ждали в машинах, когда нас пропустят. Затем мы пересели на грузовики и на «Уралах» проехали еще минут 40. Нас подвезли к подножью какой-то горы, и оттуда мы пешком поднялись на вершину. Мы должны были сменить дежуривших на посту», - сказал Асертян. По словам обвиняемого, на этой территории их расположением занимался подполковник Арсен Газарян. «Он оставил нас и сказал, что вернется через два дня. Но он не вернулся. В неизвестном месте мы провели свыше десяти дней. Никаких приказов не получали. 13 декабря поступил звонок, и нам было велено спуститься вниз. Спускаясь с вершины, встретились с азербайджанскими солдатами. Мы сдались», - сказал обвиняемый. Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Геворг Асертян сказал, что служил в Аскеране, а сейчас учится в университете. По его словам, в тот период он не имел представления, что деревни Кехня Таглар и Чайлаггала, где их задержали, находятся на азербайджанской территории.

«Каждый говорит по-своему. Кто-то говорит, что это наша земля, а другой говорит, что нет. Нас туда подвез командир, мы были на службе, и в случае отказа выполнять приказы нас бы арестовали. Нам приказали охранять границы. Я сам живу в Гюмри. Всюду находились армянские солдаты. Я думал, что мы на территории Армении. Я знал о Трехстороннем соглашении, читал в интернете», - сказал обвиняемый. «Вы не знали, что Лачин – это территория Азербайджана?» - спросил Асертяна гособвинитель. «Нет, я не знал. Я в Карабахе был всего два раза», - ответил обвиняемый. Он также сказал, что его группой командовал Сегам Серобян и что их отряд не получал боевой задачи. «Тогда зачем вам выдали оружие? Сидели бы себе в Гюмри и дежурили бы в режиме онлайн», - так отреагировал гособвинитель на высказывания Асертяна. Показания Геворка Асертяна на суде не совпадают с его же показаниями на предварительном следствии. На суде были зачитаны его показания во время предварительного следствия. Во время следствия Геворк Асертян признался, что командование отдало приказ стрельбы на поражение по военнослужащим азербайджанской армии.