Экс-президенту ЮАР дали срок из-за отказа давать показания

Это произошло после того, как Зума не явился на заседание специальной комиссии по делу о коррупции, которое заведено против него. Судья сочла, что экс-президент сознательно проигнорировал повестку, осознавая все последствия своих действий.

Суд согласился, что простой приказ явиться на заседание уже не будет эффективен. Зума должен прийти в полицию в течение пяти дней и начать отбывать наказание.

Ранее бывший президент обвинил комиссию, которая расследует его дело, в предвзятости и преследовании по политическим мотивам. Он заявил, что суд и комиссия с ним обращались жестоко, а также политизировали закон в ущерб ему, передает iOL. Позже он выступил с заявлением, в котором объявил о решении не участвовать в процессе, так как судебная власть ведет против него политическое дело.

Зуме предъявили обвинения в коррупции в марте 2018 года. Всего экс-президенту предъявлены обвинения по 700 эпизодам мошенничества и отмывания денег, все они относятся к периоду его президентства. Против Зумы также идет отдельное расследование по поводу сделки на поставку боевых кораблей, которую компания Thales заключила с правительством ЮАР. Зуму подозревают в получении от компании ежегодной взятки в размере 500 тыс. рандов ($30 тыс.) за покровительство. Экс-президент отрицал все обвинения, Thales также не признала вину.

Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год.