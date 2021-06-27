Армия защитит крупнейшие леса в мире

Власти Бразилии начали бороться с незаконной вырубкой в амазонских тропических массивах при помощи армии. Военных второй раз за последние месяцы направляют на миссию по защите крупнейших в мире лесов от браконьеров и пресечению преступлений против природы, пишет Associated Press.

Президент Жаир Болсонару подписал указ о повторной отправке солдат в штаты Бразилии Пара, Амазонас, Мату-Гроссо и Рондония, где зафиксирован резкий рост вырубки деревьев, спустя два месяца после вывода войск с территорий. Военные будут охранять лесные массивы до конца августа.

Других подробностей о развертывании войск, а также о стоимости миссии по спасению деревьев от уничтожения пока нет.

Вырубка деревьев также связана с деятельностью фермеров. Территории под разведение скота расширяют, уничтожая амазонские джунгли.

Леса Амазонии сильно редеют на протяжении нескольких лет. Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Болсонару боролся с незаконными вырубками жестче. В 2020 году уничтожение тропических массивов побило рекорд 2008 года. В 98,9 процентаа случаев вырубки оказались незаконными.