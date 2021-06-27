Кочаряну могут предъявить новое обвинение
Против экс-президента Армении Роберта Кочаряна может быть выдвинуто новое обвинение. Такую возможность не исключил прокурор Геворг Багдасарян. Об этом пишет Sputnik Армения.
В апреле суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить дело против Кочаряна на основании признания Конституционным судом противоречащей Основному закону статьи о свержении конституционного строя, по которой велось расследование. Кочаряна освободили из-под залога и других ограничений по этому делу.
Теперь уголовное дело могут переквалифицировать в рамках другой статьи Уголовного кодекса. Как пояснил журналистам прокурор Геворг Багдасарян, обвинение считает, что решение КС, по которому инкриминируемая Кочаряну статья признана антиконституционной, принималось с нарушениями. Во-первых, заседание КС проходило в отсутствии подсудимых – Кочаряна и других, закон обязывает их присутствовать на заседании. Во-вторых, признание статьи антиконституционной не означает отсутствия состава преступления. В-третьих, те нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые применил суд первой инстанции в ходе прекращения уголовного преследования, противоречат Конституции. Государственное обвинение теперь надеется, что КС примет решение, позволяющее выдвинуть новое обвинение Кочаряну.
Дело против Кочаряна касается событий 1-2 марта 2008 года. Тогда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но потерпел поражение.