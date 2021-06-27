Кочаряну могут предъявить новое обвинение

Против экс-президента Армении Роберта Кочаряна может быть выдвинуто новое обвинение. Такую возможность не исключил прокурор Геворг Багдасарян. Об этом пишет Sputnik Армения.

В апреле суд общей юрисдикции в Ереване постановил прекратить дело против Кочаряна на основании признания Конституционным судом противоречащей Основному закону статьи о свержении конституционного строя, по которой велось расследование. Кочаряна освободили из-под залога и других ограничений по этому делу.