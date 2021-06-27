В Баку задержан очередной квартирный вор
Сотрудники Хазарского 1-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан квартирный вор, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции по подозрению в нескольких кражах задержали ранее судимого жителя Баку И.Раджабова.
Установлено, что задержанный в разное время совершил кражи различных предметов из трех домов на общую сумму примерно 18 000 манатов, в том числе 2 640 манатов наличными.
По данному факту проводится расследование.