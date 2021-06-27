Странные дела в королевстве Эсватини

«Король находится в стране и продолжает руководить работой правительства в интересах Эсватини», — говорится в заявлении, подписанном исполняющим обязанности премьер-министра Тембой Масуку.

Уточняется, что заявление было сделано в связи с публикациями в СМИ ошибочных сообщений.

Ранее газета The East African сообщала о бегстве короля Эсватини из страны. По данным издания, монарх бежал из страны после того, как 28 июня акции протеста, которые были вызваны правительственным запретом на демонстрации, переросли в беспорядки. Их участники жгли и грабили магазины в городах. Место, куда направился Мсвати III, не уточняется.

Королевство Эсватини по конституции страны является монархией. Законодательная и исполнительная власть в государстве принадлежит королю. Он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

Мсвати III взошел на престол в 1986 году после смерти своего отца Собуза II.