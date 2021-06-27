Дети оказались более подвержены заражению «индийским» штаммом COVID

В настоящее время дети более подвержены заражению «индийским» штаммом коронавируса, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

В эфире телеканала «Россия 24» Чехонин сообщил, что РАН в настоящее время активно изучает «индийский» штамм коронавируса. «Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем «уханьский» штамм», - отметил вице-президент академии.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что коронавирус в настоящее время активнее распространяется среди молодых людей и подростков.