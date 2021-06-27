Закрытые переговоры Рахмона и Жапарова длятся уже несколько часов

Согласно информации, главы государств начали встречу в формате тет-а-тет в 9:20 по местному времени и ожидалось, что она продлится до 11:00. Перед встречей с глазу на глаз Эмомали Рахмон сказал, что сторонам предстоит обсудить весь спектр двустороннего сотрудничества и страны заинтересованы в плодотворном развитии взаимодействия.

Прошло уже больше пяти часов с момента начала переговоров президентов Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова в двустороннем формате, передает Asia Plus.

Жапаров на это ответил: «Наше взаимодействие пережило тяжелое время после событий 28 апреля. Нам необходимо решить проблему, чтобы впредь не повторялось подобное... Киргизы и таджики – братские народы».

Затем президенты ушли на встречу за закрытыми дверями и с собой, по данным журналистов, они взяли чертежные тубусы – в таких обычно перевозятся географические карты или чертежи.

В конце апреля текущего года на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Кыргызстана произошла стычка между жителями двух стран, которая затем переросла в вооруженное столкновение. Периодические обстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызстана продолжались с конца апреля до начала мая.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов в итоге подписали протокол о прекращении огня. В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали не менее 180 человек, 36 погибли, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Еще один инцидент на киргизско-таджикской границе произошел в начале июня.