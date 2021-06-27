Азербайджанские спортсменки завоевали медаль Всемирных соревнований в Женеве
В Женеве проходят Всемирные соревнования возрастных групп по спортивной акробатике, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди юных спортсменов и молодежи.
Сегодня в финале смешанных упражнений в возрастной категории 12-19 лет женская группа из Азербайджана завоевала бронзовые медали. Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова получили от судей 27,700 балла и поделили 3-е место с командой Израиля. И нам, и израильтянкам были вручены бронзовые награды.
Победили девушки из России, на 2-м месте Португалия. Азербайджанская группа опередила в финале соперниц из Беларуси, Польши, США и Италии.
Соревнования завершатся сегодня, а 2 июля в Женеве стартует взрослый чемпионат мира.