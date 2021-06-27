Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Азербайджане в июле-августе
Азербайджан пережил первую волну жары лета 2021 года, но впереди более жаркие июль и август, сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает Trend.
По словам Тагиевой, сегодня, 29 июня, в связи с северным ветром температура воздуха понизилась на два-три градуса.
Представитель Минэкологии сказала, что 30 июня ветер усилится, температура воздуха приблизится к климатической норме и не превысит 34 градуса.
"Но в июле и августе прогнозируются очень жаркие дни", - сказала Тагиева.