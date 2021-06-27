Минобороны Азербайджана о том, почему медаль не нашла солдата

В Министерстве обороны приняли группу военнослужащих, протестовавших против того, что они, будучи участниками Отечественной войны, не получили медалей.

Ранее в социальных сетях от группы граждан появились сообщения о несправедливом распределении медалей среди участников войны. Также сообщалось, что медали незаслуженно получили лица, которые даже не находились на фронте в момент боевых действий.

В то же время группа военнослужащих провела пикет у Главного управления по личному составу Минобороны.

«Была принята группа недовольных граждан, собравшихся у Главного управления по личному составу Минобороны. В ходе встречи было отмечено, что награждение военнослужащих соответствующими медалями было осуществлено после изучения пройденного ими боевого пути. На встрече были заслушаны жалобы граждан, и на основе их обращений воинским частям было поручено изучить их вопрос», - сказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az.