К «Марафону занятости» присоединились уже 163 работодателя

К «Марафону занятости», начатому с целью поощрения работодателей к более активному участию в обеспечении занятости членов семей шехидов и получивших ранение в Отечественной войне ветеранов, присоединились уже 163 работодателя из Баку и регионов Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

Из работодателей 89 работают в сфере услуг, 54 - в сфере переработки, 16 - в сельском хозяйстве, четверо - в строительстве. Ими в электронную систему представлено 587 вакансий.

По представленным вакансиям членам семей шехидов, ветеранам, получившим ранения на войне, выдаются направления на обеспечение рабочими местами.

Работодатели, желающие присоединиться к марафону, запущенному Министерством труда и социальной защиты населения, могут подать заявку, перейдя по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Давайте вместе поддержим занятость наших героев!