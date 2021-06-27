Азербайджанские пилоты ведут воздушные бои в небе над Турцией фото; видео
На международных летно-тактических учениях «Анатолийский орел-2021», проходящих в турецком городе Конья с участием летных составов из разных стран, военные пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана выполнили очередные задачи, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, обнаружив наземные цели условного противника с помощью лазерных приборов наблюдения, военные пилоты ВВС Азербайджана нанесли удары по ним и выполнили задачи по ведению воздушных боёв.