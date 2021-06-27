В WhatsApp появилась долгожданная функция

В мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, пишет РИА Новости со ссылкой на портал WABetainfo.

После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Заявляется, что общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.

Пока опция работает лишь в бета-версии приложении под номером 2.21.14.1 и только на Android. Позже такая возможность станет общедоступна.