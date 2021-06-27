Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:47

Сегодня наш важнейший долг перед семьями шехидов и получившими в ходе войны ранения гази – поддержка их благополучия, обеспечение занятости. Это наш священный долг перед теми героями, которые на самом высоком уровне выполнили свою высшую задачу перед Родиной, перед своим народом, обеспечив территориальную целостность, возвысив наш флаг на родной земле. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Веками азербайджанский народ с гордостью будет вспоминать 44-дневную Отечественную войну, от которой нас отделяют всего 8 месяцев. Каждый день войны мы с нетерпением ждали с фронта победных вестей и… получали их.

Вписавшие славную историю в Отечественную войну шехиды, пожертвовавшие здоровьем мужественные гази подарили нам великую Победу, которая всегда будет источником всенародной гордости. Они освободили находившиеся почти 30 лет под оккупацией земли, указали врагу его место. А сегодня забота о них – святой долг каждого азербайджанца. А для Министерства труда и социальной защиты населения это долг двойной. По поручению президента Ильхама Алиева министерство осуществляет гибкие и широкомасштабные работы по обеспечению членов семей шехидов, гази необходимой социальной поддержкой. В короткий поствоенный период в рамках проведенных уже мероприятий, охватывающих более 23 тысяч лиц, одним из важнейших направлений деятельности министерства стало решение вопроса занятости членов семей шехидов и получивших ранения гази. К активной программе занятости уже привлечены более 6 400 лиц из этих категорий. В том числе для примерно 5 тысяч лиц в рамках программы самозанятости созданы условия для ведения малого бизнеса. Причем эти сферы малого бизнеса создаются путем обеспечения активами в рамках поддержки программы по тем видам экономической деятельности, которые эти лица сами выбирают.