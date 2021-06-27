Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 июля 2021 года, при соблюдении установленных требований, разрешено проведение свадебных мероприятий, помолвок, дней рождения и т.д. С целью предотвращения случаев заражения COVID-19 в местах проведения свадебных торжеств между сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана и ответственными лицами домов торжеств состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили haqqin.az в агентстве, в ходе встречи было доведено до сведения участников встречи о необходимости эффективного управления для предотвращения случаев заражения, регулярного осуществления оперативного контроля со стороны руководящих лиц.

Было отмечено, что персонал, обслуживающий торжество, должен использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. На заседании было подчеркнуто, что в связи с соблюдением правил карантинного режима во время организации и проведения праздничных мероприятий между хозяином торжества и домом торжеств должно быть подписано соглашение о совместной ответственности. Также до сведения участников заседания было доведено, что владелец места и торжества несут совместную ответственность за нарушение установленных требований.

Было отмечено, что сотрудники АПБ могут проверить, были ли получены соответствующие разрешения на портале, были ли работники в медицинских масках, перчатках и т.д. Будут контролироваться такие вопросы, как правильное использование защитных средств, наличие «Сертификата о вакцинации COVID-19» или «Сертификата иммунитета COVID-19» у 80% лиц, работающих на предприятии.

В заключение были даны ответы на вопросы участников мероприятия и доведена до внимания важность безусловного соблюдения требований, установленных Кабинетом министров в связи с проведением праздничных мероприятий.