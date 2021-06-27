В Австралии строят крупнейший радиотелескоп мира

Страны-участницы проекта SKA официально одобрили проект постройки одноименного радиотелескопа, и строители начали его сооружение. Он будет располагаться в Западной Австралии, достроить телескоп планируют к 2028 году, рассказали руководители проекта на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS), сообщает ТАСС.

"Мы 30 лет ждали этого момента. Человечество сделало очередной гигантский рывок вперед, вложившись в постройку самого крупного научного объекта на планете. Мы построим два самых больших и сложных радиотелескопа, которые помогут нам узнать многие тайны Вселенной", – рассказал генеральный директор обсерватории SKA Филип Даймонд.

По его словам, на прошлой неделе все семь стран-участников обсерватории SKA – Австралия, Китай, Италия, Нидерланды, Португалия, ЮАР и Великобритания – официально одобрили планы по ее строительству и согласились выделить на сооружение и эксплуатацию ее радиотелескопов в общей сложности более €2 млрд.

Работы на территории обсерватории Мерчисон уже начались, однако полноценное строительство начнется в начале следующего года после подписания контрактов с предприятиями и научными центрами всех стран-участниц SKA.