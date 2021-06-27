Скончался режиссер клипов певицы МакSим и других артистов Вадим Шатров. О кончине режиссера сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Facebook его супруги Жанны Карабалаевой.

По словам женщины, муж умер под утро 29 июня после заражения коронавирусом. Карабалаева рассказала, что врачи зафиксировали у него поражение 55% легких.

«Я нахожусь в непонятной для меня ситуации. COVID пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима», — написала Карабалаева.

Вадим Шатров работал с такими звездами, как Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Алсу и другими.

Отметим, что ранее сама певица МакSим была госпитализирована с поражением 40% легких.