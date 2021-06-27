Нефть дешевеет из-за новых штаммов COVID-19

Цена на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. По итогам предыдущих торгов котировки упали до минимальных уровней более чем за неделю на опасениях относительно спроса из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $74,38 за баррель, что на $0,3 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,48 за баррель, что на $0,43 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как WTI, так и Brent завершили торги в понедельник на минимальных отметках с 18 июня, по данным Dow Jones Market Data.