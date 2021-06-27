Посол Великобритании перед матчем с немцами: «Зачем нужен VAR, если есть Тофик Бахрамов?!»

Перед сегодняшним матчем 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посвятил твит предстоящей игре.

«С нетерпением жду сегодняшнего матча Англия – Германия, который состоится на «Уэмбли». Зачем нужен VAR, если есть Тофика Бахрамов?!», - написал посол, использовав хэштег #ThanksAzerbaijan («Спасибо, Азербайджан»).

Как известно, азербайджанский арбитр Тофик Бахрамов был линейным арбитром на финальном матче чемпионата мира 1966 года, в котором встречались Англия и ФРГ. При счете 2:2 именно он подсказал главному арбитру, что мяч пересек линию ворот немцев после удара англичанина Джеффри Херста. Тем самым Бахрамов прославился на весь мир, хотя споры о том, был ли там гол, не утихают до сих пор.

Все судьи финального матча были награждены золотыми свистками, а Тофик Бахрамов получил еще и копию «Золотой богини» (Кубок мира) из рук королевы Великобритании.

Тофик Бахрамов скончался 26 марта 1993 года. 14 октября 2004 года состоялось открытие памятника Бахрамову, состоявшееся в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент ФИФА Йозеф Блаттер, член исполкома ФИФА Мишель Платини, Джеффри Херст и другие.

Памятник возведен на территории Республиканского стадиона, который с середины 1990-х годов носит имя Тофика Бахрамова.