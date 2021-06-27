По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Госагентство автомобильных дорог ускоренными темпами и качественно осуществляет широкомасштабные строительные работы по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Координационный штаб, созданный для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Одним из таких объектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях является автомобильная дорога Барда – Агдам протяженностью 44,5 км. Дорога берет начало г. Барда.

По поручению главы государства эта трасса будет четырехполосной с учетом плана развития Карабаха. Дорога строится в соответствии с первой технической категорией.

В данный момент строительные работы проводятся на участках между 14 и 40 километрами автомобильной дороги.

Отметим, что 14-километровая часть автодороги проходит через город Барда и несколько населенных пунктов.

По всей дороге планируется построить 79 окружных водоотводов, пять подземных переходов, два автомобильных моста и один путепровод. Один мост протяженностью 18,2 метра будет однопролетным, другой протяженностью 91,3 метра – трехпролетным.