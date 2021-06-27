В ЮАР предложили разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин

Если закон примут, женщины в республике смогут выходить замуж за нескольких мужчин одновременно. На данный момент мужскому населению ЮАР можно иметь несколько жен. В республике также официально разрешены однополые браки и браки между несовершеннолетними.

Законопроект вызвал протесты у консерваторов и некоторых религиозных групп. Бизнесмен и телеведущий Муса Мселеку (Musa Mseleku), который сам женат на четырех женщинах, раскритиковал предложение властей. «Это разрушит африканскую культуру», — заявил он.

Профессор Коллис Мачоко (Collis Machoko), изучавший полиандрию в Зимбабве, рассказал BBC News, что критика закона связана с желанием южноафриканцев сохранить контроль над женской частью населения. «Африканские общества не готовы к истинному равенству. Они не понимают, что делать с женщинами, которых нельзя контролировать», — подчеркнул он. По его словам, закон бросает вызов патриархальным устоям в ЮАР.

В нескольких странах Африки регулярно регистрируют случаи многомужества. Подобные браки заключаются в Нигерии, Зимбабве и Северной Танзании. Некоторые государства не регулируют полиандрию законодательно, но и не препятствуют таким союзам. К таким странам относится Кения.