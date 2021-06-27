Общественный транспорт не будет работать по выходным до 1 августа

Запрет на работу общественного транспорта по субботам и воскресеньям в Азербайджане продлен до 1 августа. Это отражено в поправке к постановлению Кабинета министров «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом».

Также продлен до 1 августа запрет на перевозку пассажиров Бакинским метрополитеном по субботам и воскресеньям.

3 июля (суббота) в связи с проведением четвертьфинала чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) общественный транспорт и метро будут работать.