В Москве врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

В Москве врач почувствовал себя плохо, самостоятельно подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и умер. Об этом сообщает «Лента.ру».

25 июня столичный врач-невролог у себя дома почувствовал недомогание, но медиков вызывать не стал, а подключил себя к аппарату ИВЛ, который был у него в распоряжении. Прибор не помог — мужчина скончался. Его тело обнаружил брат после того, как мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили следов насилия. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Причину смерти выяснит экспертиза.