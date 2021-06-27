По данным на 29 июня, в Азербайджане суточное инфицирование коронавирусом составило 87 человек. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 70 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 961 случай заражения коронавирусом, из этого числа 330 193 человека благополучно прошли лечение, 4973 пациента клиник скончались.

Лечение 795 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 740 432 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7238 - за минувшие сутки.