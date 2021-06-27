Азербайджанец обыграл знаменитого Фернандо Морьентеса
15 июня Rexona в отеле Hilton провела грандиозный финал захватывающей кампании, организованной Gaming League Azerbaijan.
Для участия в данной рекламной кампании, главным призом которой было знакомство и игра в FIFA21 со знаменитым испанским футболистом Фернандо Морьентесом, следовало приобрести два продукта от Rexona с дальнейшей регистрацией.
Таким образом, за четыре недели в акции приняли участие более тысячи человек. Орхан Мамедов и Миргияс Агаев вышли в финал кампании и получили возможность сыграть в FIFA 21 вместе с Фернандо Морьентесом. Звездный игрок присоединился к мероприятию в режиме онлайн, пообщался с победителями, поиграл с финалистами, подарив им, а также сотням зрителей, которые смотрели прямой эфир на YouTube, захватывающие и запоминающиеся моменты.
Орхан Мамедов обыграл Фернандо Морьентеса, а испанец, в свою очередь, оказался сильнее Миргияса Агаева.
Комментатором матчей был Гюндюз Аббасзаде, который создал для участников и зрителей впечатление настоящей футбольной игры, сумев передать им азарт эмоций и заставив их почувствовать себя частью игры.
Финалисты, которые мобилизовали все свои силы для победы над всемирно известной звездой футбола, поделились своими мыслями о захватывающей и напряженной игре, поблагодарив организаторов. Они отметили, что очень счастливы представленному им шансу.
После финального матча известный азербайджанский футболист, защитник клуба «Зиря» Руслан Абышов поделился с финалистами своим профессиональным опытом и вручил им главные призы (кубок, подарки от Rexona и игровую приставку нового поколения Sony PlayStation 5).