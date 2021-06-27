Азербайджанец обыграл знаменитого Фернандо Морьентеса

Для участия в данной рекламной кампании, главным призом которой было знакомство и игра в FIFA21 со знаменитым испанским футболистом Фернандо Морьентесом, следовало приобрести два продукта от Rexona с дальнейшей регистрацией.

Таким образом, за четыре недели в акции приняли участие более тысячи человек. Орхан Мамедов и Миргияс Агаев вышли в финал кампании и получили возможность сыграть в FIFA 21 вместе с Фернандо Морьентесом. Звездный игрок присоединился к мероприятию в режиме онлайн, пообщался с победителями, поиграл с финалистами, подарив им, а также сотням зрителей, которые смотрели прямой эфир на YouTube, захватывающие и запоминающиеся моменты.