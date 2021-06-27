Футбольный клуб «Нефтчи», готовящийся к матчам 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо», сегодня провел свою третью контрольную игру.

В Австрии соперником чемпиона Азербайджана был московский «Спартак». «Нефтчи» победил со счетом 2:1.

Уже на 8-й минуте Намик Алескеров вывел бакинскую команду вперед. На 44-й минуте Михаил Игнатов восстановил равновесие, но на перерыв «Нефтчи» ушел, ведя в счете: уже в добавленное время отличился новичок команды Харрамиз Соарес. Во втором тайме забитых голов не было, и «Нефтчи» одержал победу перед важнейшей выездной игрой в Грузии, которая состоится 7 июля. Ответная встреча состоится 14 июля в Баку.

Стоит отметить, что «Спартак» в этом матче играл без ряда своих ведущих игроков, которые были задействованы и до сих пор выступают на Евро-2020.

В двух предыдущих матчах на сборах «Нефтчи» сыграл со словенскими клубами «Олимпия» (1:1) и «Домжале» (1:2).

Помимо Харрамиза Соареса, «Нефтчи» нынешним летом подписал парагвайского полузащитника Сезара Меза Колли, выступавшего за «Кешля», а также полузащитника Хаяла Наджафова из «Сумгаита».

Команду покинули Туран Велизаде (отдан в аренду «Кешля»), албанец Бруно Телуши, автор золотого гола в матче с «Карабахом» Ахмед Ахмедов, голкипер Салахат Агаев (перешел в «Сабах»), звездный японец Кейсуке Хонда, Антон Кривоцук (перешел в польскую «Вислу»), француз Стивен Джозеф-Монроз и бразилец Ренер Алвеш Де Соуза.