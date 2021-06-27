Кочарян выступил с новой угрозой в адрес Пашиняна

В Армении новые досрочные выборы, скорее всего, состоятся через 1,5 года. Этот спрос возникнет. Об этом на первом общем собрании блока «Армения» 29 июня заявил экс-резидент Армении Роберт Кочарян, пишут армянские СМИ.

«Мы не оставим в покое эти власти, потому что они не понимают и не принимают свою вину. Мы покажем, кто виноват и кто должен нести ответственность.

Это была искусственная война. Блок «Армения» стал радикальной институциональной оппозицией. Мы воспользуемся всеми возможностями, которые даны нам законом. Мы восстановим веру в парламентскую оппозицию, которая была подоврана рядом сделок в течение последних нескольких лет. У власти есть два выхода. Первый - продолжать репрессии гонения против оппозиции и предпринимать шаги в интересах Анкары и Баку, которые противоречат интересам Армении.

Второй путь – резко изменить проводимую политику, но по этому пути они не идут. Они на это не способны. Власти не поняли, что их мировоззрение и стало причиной проблем. Власти продолжат вести себя так же, как и вели. Это приведет к новым досрочным выборам», - отметил он.