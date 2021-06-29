Отдел информации 29 июня 2021, 22:44

Находящаяся в Венгрии с официальным визитом азербайджанская парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 29 июня приняла участие в мероприятии «2021 год – Год Низами Гянджеви» в будапештском представительстве Тюркского совета, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса. Мероприятие открыл глава будапештского офиса Тюркского совета Янош Ховари, поприветствовавший парламентскую делегацию Азербайджана. Говоря о сотрудничестве в рамках Тюркского совета, Ховари поделился мыслями о деятельности Венгрии в этой структуре в качестве наблюдателя.

Затем выступил заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии Андраш Бараньи, затронувший текущее положение и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Венгрией. Азербайджан для Венгрии – братское государство и стратегический партнёр, подчеркнул Бараньи, выразив удовлетворение динамичным ростом взаимоотношений. Он подчеркнул, что реализуемое в рамках Тюркского совета сотрудничество привносит свой вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на мероприятии с речью. Спикер дала высокую оценку офису Тюркского совета в Будапеште, как символу глубоких исторических корней двух народов и точке, в которой соединяются тюркский мир и венгры. Она отметила, что все государства-участники Совета направили своих делегатов в Будапешт, представители Тюркского совета присутствуют здесь, что является очередным воплощением контактов между народами. Представители Азербайджана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Казахстана вместе со своими коллегами из Венгрии придают огромное значение интенсификации уже существующих связей, подчеркнула Сахиба Гафарова. Продолжая, Сахиба Гафарова заметила, что ещё одной важной задачей, которую поставил перед собой Тюркский совет, является координация действий в борьбе против международного терроризма, сепаратизма, экстремизма и трансграничных преступлений. Она напомнила участникам мероприятия в этом контексте, что Азербайджан 30 лет страдал от армянской оккупации.