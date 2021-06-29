Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 29 июня 2021, 23:13

В то время как международные силы уходят из Афганистана, Турция намерена увеличить свой миротворческий контингент в этой стране, которая имеет стратегическое расположение во всей Южной Азией. Свои соображения по этому поводу haqqin.az высказал турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер. «Пока нет точного ответа на вопрос, кому принадлежит идея замещения международных сил НАТО войсками Турции - самой Анкаре или это было предложение США и их союзников, сделанное на последнем саммите альянса в Брюсселе, где встретились президент Турции Эрдоган и президент США Байден. В любом случае для Турции очень важно присутствие в столь значимом стратегическом регионе.

Насколько известно, первоочередной миссией турецких сил будет обеспечение безопасности кабульского международного аэропорта, от которого зависит работа жизненно важных сфер Афганистана. Через этот аэропорт обеспечивается связь страны, которая расположена в основном в горной местности и не имеет морских портов, с внешним миром. Кроме того, безопасность аэропорта и воздушного транспорта - необходимое условие для работы дипломатических миссий в Афганистане. Также через этот аэропорт международные гуманитарные организации доставляют в страну необходимую гуманитарную помощь. В составе международных сил в Афганистане было около 500 турецких военных, которые в том числе охраняли военную часть кабульского аэропорта», - указывает политолог. А ключевым фактором в турецкой миссии, по его мнению, стал призыв Анкары к руководству Пакистана, которое имеет влияние на группировку «Талибан», участвовать в восстановлении мира в Афганистане. По всей видимости, Турция стремится таким образом нейтрализовать главный фактор дестабилизации Афганистана - международный терроризм в лице «Талибан». «Думаю, что военное присутствие Турции в этой стране будет увеличиваться, так как задачи данной миротворческой миссии требуют участия именно вооруженных сил. Для Анкары важно сохранить единство афганского государства, которое состоит из нескольких общин. Турция еще в 90-е помогала отрядам этнического узбека маршала Дустума, но тюркское население Афганистана не станет для Анкары чем-то вроде прокси, упор сотрудничества и поддержки будет сделан на весь афганский народ, со всеми его этническими представителями. «Это очень сложная задача, но если посмотреть историю Османской империи, то ее правители всегда стремились к сохранению единства входящих в империю народов. Единство страны – главное условие стабильности Афганистана», - подчеркивает Ульгер.