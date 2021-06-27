В Баку утонул 23-летний парень
Житель Апшеронского района утонул в море на пляже в Новханы, сообщает АПА.
Согласно информации, утонул житель поселка Сарай 23-летний Магеррам Гашимов.
Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.
Житель Апшеронского района утонул в море на пляже в Новханы, сообщает АПА.
Согласно информации, утонул житель поселка Сарай 23-летний Магеррам Гашимов.
Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.
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