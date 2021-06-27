В Баку утонул 23-летний парень

Житель Апшеронского района утонул в море на пляже в Новханы, сообщает АПА.

Согласно информации, утонул житель поселка Сарай 23-летний Магеррам Гашимов.

Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.