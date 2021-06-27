Лавров прилетел на переговоры в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Анталью, передает РИА Новости.

На среду запланированы его переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.

В МИД РФ в преддверии визита Лаврова в Турцию сообщили, что стороны намерены обсудить широкий круг тем международной и двусторонней повестки дня.

В частности, министры планируют затронуть ситуацию в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, урегулирование в Сирии, Ливии, а также скорейшее налаживание производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции и вопросы обеспечения безопасности здоровья российских граждан, приезжающих в страну.