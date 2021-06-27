Бразилия приостановила закупку индийской вакцины из-за скандала
Минздрав Бразилии приостановил действие контракта по индийской вакцине от коронавируса Covaxin на фоне скандала в стране, вызванного возможными нарушениями при закупке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
«Министр здравоохранения приостанавливает контракт на закупку Covaxin», — говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура Бразилии предложила открыть расследование из-за закупки индийской вакцины Covaxin против коронавируса, которая могла быть осуществлена по сильно завышенной цене.
Правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 миллионов доз вакцины на общую сумму более 320 миллионов долларов, при этом цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Однако в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается примерно в 1,34 доллара. Сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против президента страны Жаира Болсонару из-за закупки индийской вакцины.