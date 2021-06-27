Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Встречались сборные Швеции и Украины. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное время все решил гол Артема Довбика, забитый в самой концовке экстратайма.

Начиналось же все на 27-й минуте с гола Александра Зинченко. Эмиль Форсберг на 43-й минуте сравнял счет. Большую часть дополнительного времени шведы провели в меньшинстве. На 98-й минуте за грубую игру был удален Маркус Даниэльсон, и это сыграло важную роль - шведам в оставшееся время пришлось обороняться.

Таким образом, определились все четыре четвертьфинальные пары: Швейцария – Испания (2 июля, 20:00, Санкт-Петербург), Бельгия – Италия (2 июля, 23:00, Мюнхен), Чехия – Дания (3 июля, 20:00, Баку), Англия – Украина (3 июля, 23:00, Рим).