На юго-востоке Турции предотвращен теракт: нейтрализованы 3 террориста
На юге-востоке Турции нейтрализованы три террориста ПКК, планировавшие теракт. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Anadolu.
«Террористы ПКК были выявлены на основе поступивших разведданных и в результате наблюдений в районе Шемдинли провинции Хаккари [юго-восток Турции]. После согласования с иранскими властями боевики были обезврежены средствами огневой поддержки. Турция со всей решимостью продолжит борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.