Газ уменьшается, а цены растут наш новый цикл "цены нажимают на газ"

Эльнур Мамедов, отдел экономики

С наступлением лета цена газа в Европе бьет рекорды, впервые превысив 400 долларов за тысячу кубометров. Это связывают с тем, что «Газпром» не стал бронировать мощности трубопроводной системы Украина для транзита газа из РФ в ЕС. Цена сегодня выросла на 4% и достигала 414 долларов, согласно данным торгов Нидерландского хаба TTF и лондонской биржи ICE Futures.

Да, «Газпром» запланировал с 13 по 23 июля плановый ремонт на экспортном трубопроводе «Северный поток», а на «Ямал-Европа» - с 6 по 10 июля. Первый качает 170 млн кубометров газа в сутки, второй – 100 млн кубометров. Российский газ также поставляется в ЕС по трубопроводу «Турецкий поток». Тем временем «Газпром» с начала года из-за высоких цен поддерживает рост поставок в ЕС на треть по сравнению с прошлым годом. Украинская газотранспортная система загружена примерно на треть. Свободные мощности выставляются на аукцион, но российская компания не стала их выкупать.

Цена газа бьет рекорды

Европейским же электростанциям необходимо все больше газа – здесь из-за аномальной жары больше пользуются кондиционерами. Зимой ситуация была обратной – необходимо было больше электроэнергии и тепла для отопления из-за аномальных холодов. В начале июня цены на газ превысили февральский максимум почти на 100 долларов и с тех пор не спускаются. Все это привело к опустошению подземных газохранилищ (ПХГ) в ЕС. Объем закачки газа в ПХГ Европы остается на 17% ниже среднего уровня предыдущих лет.

Но более глубокий анализ показывает, что это не только климатическая или техническая проблема. Да, потребность в газе в качестве топлива растет и в следствии его наименьшей опасности экологии среди всех известных видов природных ископаемых. Правда, в прошлом году глобальное потребление газа снизилось на 1,9%, чему способствовала как относительно умеренная погода, так и строгие ограничения в связи с пандемией. Но в этом году ожидается, что этот показатель превысит допандемийный уровень.

Так, по прогнозам МЭА, глобальное потребление природного газа в этом году возрастет на 3,2% или 123 млрд кубометров, что на 1,3% больше показателя 2019 года. Агентство прогнозирует снижение потребления в предстоящие 5 лет из-за пандемии на 75 млрд кубометров. Таким образом, глобальное потребление газа в 2019-2025 годах будет расти в год в среднем на 1,5%, что ниже допандемийного прогноза на 0,3%. А по данным McKinsey, среди углеводородных источников только потребление газа будет расти и после 2030 года, достигнув пика в 2037 году. Рост потребления будет наблюдаться в основном среди развивающихся стран. Так, 70% глобального роста придется на долю стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, а также Ближнего Востока.

Потребление природного газа в этом году возрастет на 3.2% или 123 млрд кубометров

В прошлом году на фоне падения потребления газа был отмечен и резкий спад цен на газ. В мае 2020 года на TTF стоимость газа составила 1$/mbtu (35,38$/1000 m3), на азиатских рынках  - 2$/mbtu. Оба показателя можно назвать минимальными в истории. В центре Henry Hub (США) цены также опустились до минимального уровня за последние 25 лет. Но постепенный рост цен на нефть и сильные холода в декабре прошлого и январе текущего года дали новый толчок росту цен на газ. В январе этого года спотовые цены на газ на азиатских рынках возросли втрое – до 40$/mbtu. А это самый высокий показатель после ядерного инцидента в Фукусиме (Япония). В Henry Hub цены возросли на 9,4% - до 2,91$/mbtu. По некоторым прогнозам, в третьем квартале этого года цены возрастут до 3,07$/mbtu, что на 51,2% выше средней цены продажи в прошлом году.

С другой стороны, по прогнозам МЭА, до 2030 года население мира возрастет на 1,2 млрд человек, а глобальный ВВП – на 40%. Это, в свою очередь, приведет к росту потребления газа. Самый большой рост ожидается в потреблении электроэнергии. Сегодня 770 млн человек в мире лишены электроэнергии, возглавляет этот список Африка. А 2,8 млрд человек пользуются твердым топливом. В предстоящие 10 лет прогнозируется, что этот  показатель упадет как минимум до 2,3 млрд человек, а 350 млн человек начнут пользоваться электроэнергией.

Вместе с тем в будущем значительно больше будут пользоваться кондиционерами, что обусловит рост потребления электроэнергии. В 1990-2016 годах потребление кондиционеров возросло в 3 раза, их доля в глобальном электропотреблении составляет ныне 10%. И этот показатель к 2050 году возрастет на 45% - 2/3 населения мира будет пользоваться кондиционерами. Сегодня около 90% пользователей кондиционерами – домохозяйства Японии и США. А в жарких странах с населением 2,8 млрд человек этот показатель составляет всего 8%. К 2050 году ожидается рост показателя на 37%. И кондиционеры станут вторым после промышленности сектором, обуславливающим рост потребления электроэнергии.

Промышленный сектор оставит позади энергетику

Рост потребления газа за последние 10 лет связан наполовину с электроэнергетическим сектором, где потребление нефти и угля падало, а газа - росло. В то же время после инцидента в Фукусиме стало падать использование ядерной энергии. 

Но в предстоящие годы наиболее высокие темпы роста будут наблюдаться в промышленном секторе, который оставит позади энергетику и повысит газопотребление на 40%. Это приведет к росту выпуска метанола, аммиака, нитрата аммония, карбамида и прочих продуктов с высокой стоимостью. Только в секторе удобрений ежегодный рост потребления газа прогнозируется на 3,5% - до 100 млрд кубометров в 2025 году. Таким образом, среднегодовой рост в энергопроизводстве прогнозируется на уровне 1,3% против 2,6% за прошедшие 10 лет. Потребность в газе в транспортном секторе ежегодно будет расти в среднем на 2,6% в связи с ростом спроса на транспортные средства, работающие на газе.

Мы вкратце описали динамику изменения глобального газового рынка. Как она отражается на газовом секторе Азербайджана, который в последнее время стал одним из ведущих игроков на этом рынке, и какие перспективы ожидают в связи с этим местный рынок, читайте в ближайшие часы.