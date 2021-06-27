Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:58

С наступлением лета цена газа в Европе бьет рекорды, впервые превысив 400 долларов за тысячу кубометров. Это связывают с тем, что «Газпром» не стал бронировать мощности трубопроводной системы Украина для транзита газа из РФ в ЕС. Цена сегодня выросла на 4% и достигала 414 долларов, согласно данным торгов Нидерландского хаба TTF и лондонской биржи ICE Futures. Да, «Газпром» запланировал с 13 по 23 июля плановый ремонт на экспортном трубопроводе «Северный поток», а на «Ямал-Европа» - с 6 по 10 июля. Первый качает 170 млн кубометров газа в сутки, второй – 100 млн кубометров. Российский газ также поставляется в ЕС по трубопроводу «Турецкий поток». Тем временем «Газпром» с начала года из-за высоких цен поддерживает рост поставок в ЕС на треть по сравнению с прошлым годом. Украинская газотранспортная система загружена примерно на треть. Свободные мощности выставляются на аукцион, но российская компания не стала их выкупать.

Европейским же электростанциям необходимо все больше газа – здесь из-за аномальной жары больше пользуются кондиционерами. Зимой ситуация была обратной – необходимо было больше электроэнергии и тепла для отопления из-за аномальных холодов. В начале июня цены на газ превысили февральский максимум почти на 100 долларов и с тех пор не спускаются. Все это привело к опустошению подземных газохранилищ (ПХГ) в ЕС. Объем закачки газа в ПХГ Европы остается на 17% ниже среднего уровня предыдущих лет. Но более глубокий анализ показывает, что это не только климатическая или техническая проблема. Да, потребность в газе в качестве топлива растет и в следствии его наименьшей опасности экологии среди всех известных видов природных ископаемых. Правда, в прошлом году глобальное потребление газа снизилось на 1,9%, чему способствовала как относительно умеренная погода, так и строгие ограничения в связи с пандемией. Но в этом году ожидается, что этот показатель превысит допандемийный уровень. Так, по прогнозам МЭА, глобальное потребление природного газа в этом году возрастет на 3,2% или 123 млрд кубометров, что на 1,3% больше показателя 2019 года. Агентство прогнозирует снижение потребления в предстоящие 5 лет из-за пандемии на 75 млрд кубометров. Таким образом, глобальное потребление газа в 2019-2025 годах будет расти в год в среднем на 1,5%, что ниже допандемийного прогноза на 0,3%. А по данным McKinsey, среди углеводородных источников только потребление газа будет расти и после 2030 года, достигнув пика в 2037 году. Рост потребления будет наблюдаться в основном среди развивающихся стран. Так, 70% глобального роста придется на долю стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, а также Ближнего Востока.

В прошлом году на фоне падения потребления газа был отмечен и резкий спад цен на газ. В мае 2020 года на TTF стоимость газа составила 1$/mbtu (35,38$/1000 m3), на азиатских рынках - 2$/mbtu. Оба показателя можно назвать минимальными в истории. В центре Henry Hub (США) цены также опустились до минимального уровня за последние 25 лет. Но постепенный рост цен на нефть и сильные холода в декабре прошлого и январе текущего года дали новый толчок росту цен на газ. В январе этого года спотовые цены на газ на азиатских рынках возросли втрое – до 40$/mbtu. А это самый высокий показатель после ядерного инцидента в Фукусиме (Япония). В Henry Hub цены возросли на 9,4% - до 2,91$/mbtu. По некоторым прогнозам, в третьем квартале этого года цены возрастут до 3,07$/mbtu, что на 51,2% выше средней цены продажи в прошлом году. С другой стороны, по прогнозам МЭА, до 2030 года население мира возрастет на 1,2 млрд человек, а глобальный ВВП – на 40%. Это, в свою очередь, приведет к росту потребления газа. Самый большой рост ожидается в потреблении электроэнергии. Сегодня 770 млн человек в мире лишены электроэнергии, возглавляет этот список Африка. А 2,8 млрд человек пользуются твердым топливом. В предстоящие 10 лет прогнозируется, что этот показатель упадет как минимум до 2,3 млрд человек, а 350 млн человек начнут пользоваться электроэнергией. Вместе с тем в будущем значительно больше будут пользоваться кондиционерами, что обусловит рост потребления электроэнергии. В 1990-2016 годах потребление кондиционеров возросло в 3 раза, их доля в глобальном электропотреблении составляет ныне 10%. И этот показатель к 2050 году возрастет на 45% - 2/3 населения мира будет пользоваться кондиционерами. Сегодня около 90% пользователей кондиционерами – домохозяйства Японии и США. А в жарких странах с населением 2,8 млрд человек этот показатель составляет всего 8%. К 2050 году ожидается рост показателя на 37%. И кондиционеры станут вторым после промышленности сектором, обуславливающим рост потребления электроэнергии.