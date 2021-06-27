Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:50

Буквально вчера в Баку стало известно о странном, если не сказать чрезвычайном намерении съемочной группы общенационального общественного телеканала Германии – ZDF, спешащей на всех парах в Баку – на последний полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Что же это за намерение, переходящее за грань разумного и неподдельного журналистского любопытства, что так особенно встревожило бакинский истеблишмент? Как стало известно haqqin.az из правительственных источников, заслуживающих доверие, сотрудники телеканала ZDF совместно с некоторыми азербайджанскими коллегами вынашивают план посещения освобожденных в ходе второй карабахской войны территорий. Ну а дальше не прочь бы и махнуть в зону ответственности российских миротворцев. Благое намерение журналиста. Но вот этими намерениями вымощена дорога в спасенный карабахский ад. Странное в намерении немецких журналистов – это желание посетить Карабах скрытно от официального Баку, окольными путями, полагаясь на злосчастную журналистскую удачу.

Все бы хорошо, но вот эта легкомысленная авантюра идет вразрез с азербайджанскими законами. Конечно же, это в первую очередь небезопасно для самих журналистов, ведь штатным стрингерам придется пробираться через заброшенные армянскими войсками заградрайоны и минные поля. А проехать по единственной безопасной дороге, где установлены азербайджанские блокпосты, журналистам не удастся. На это потребуется санкция азербайджанских властей. За которой почему-то немцы по сей день не обратились. Безумное проникновение на заминированную территорию, огороженную колючей проволокой, не укладывается в предсказуемую логику действий рациональных и законопослушных немцев. Нам же остается в Баку беспрестанно задаваться одним и тем же вопросом – почему немцы хотят тайно проникнуть на территорию освобожденного Карабаха? Что же привлекает объектив немецкой камеры на земле, преданной огню и мечу? Если журналисты из влиятельного ZDF жаждут донести до своих зрителей последствия зверства и варварства армянской оккупационной администрации, то почему же эти любопытные журналисты готовятся к столь неблаговидному поступку, лелея злой умысел? Не проще ли было обратиться к властям и воспользоваться проторенной самим азербайджанским президентом дорогой вглубь Карабаха, вплоть до Шуши и окрестностей Ханкенди? Похоже, какая-то невидимая рука подталкивает немецких журналистов на скандальные приключения и крикливо-эпатажные сюжеты. Больше авантюра, чем журналистская удача. К тому же, за считанные часы до обнародованной «Барбароссы» немецких журналистов в Карабахе, родственный ZDF телеканал – ARD показал в своем эфире мягко говоря предубежденный и откровенно похабный фильм об Азербайджане. Видимо, ARD решила передать эстафету ZDF, до боли знакомый сценарий очень плохого фильма немецких политтехнологов накануне Европейских игр в Баку. Это мы уже однажды видели. Опять про море! Вдруг на страницах, а порой и на передовицах германских СМИ обнаружились сотни критических публикаций об одной далекой и неинтересной немецким читателям стране – Азербайджане. Кампания прокатилась волной. И также незаметно и без всяких объяснений исчезла со страниц немецких газет, оставив осадок у немецкого обывателя, долго размышлявшего над головоломкой – а с чего это журналисты углубились в перипетии политической жизни то ли Азербайджана, то ли Биробиджана?.. Созвучные слова для памятливого немца, начитавшегося в 30-х годах в геббельсовских СМИ о столице Еврейской автономной области на Дальнем Востоке…