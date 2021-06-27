Немецкие журналисты хотят тайно проникнуть в Карабах главное на этот час

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

Буквально вчера в Баку стало известно о странном, если не сказать чрезвычайном намерении съемочной группы общенационального общественного телеканала Германии – ZDF, спешащей на всех парах в Баку – на последний полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. Что же это за намерение, переходящее за грань разумного и неподдельного журналистского любопытства, что так особенно встревожило бакинский истеблишмент?

Как стало известно haqqin.az из правительственных источников, заслуживающих доверие, сотрудники телеканала ZDF совместно с некоторыми азербайджанскими коллегами вынашивают план посещения освобожденных в ходе второй карабахской войны территорий. Ну а дальше не прочь бы и махнуть в зону ответственности российских миротворцев. Благое намерение журналиста. Но вот этими намерениями вымощена дорога в спасенный карабахский ад. Странное в намерении немецких журналистов – это желание посетить Карабах скрытно от официального Баку, окольными путями, полагаясь на злосчастную журналистскую удачу.

Почему же немецкие тележурналисты хотят втайне от официального Баку посетить Карабах?

Все бы хорошо, но вот эта легкомысленная авантюра идет вразрез с азербайджанскими законами. Конечно же, это в первую очередь небезопасно для самих журналистов, ведь штатным стрингерам придется пробираться через заброшенные армянскими войсками заградрайоны и минные поля. А проехать по единственной безопасной дороге, где установлены азербайджанские блокпосты, журналистам не удастся. На это потребуется санкция азербайджанских властей. За которой почему-то немцы по сей день не обратились. Безумное проникновение на заминированную территорию, огороженную колючей проволокой, не укладывается в предсказуемую логику действий рациональных и законопослушных немцев.

Нам же остается в Баку беспрестанно задаваться одним и тем же вопросом – почему немцы хотят тайно проникнуть на территорию освобожденного Карабаха? Что же привлекает объектив немецкой камеры на земле, преданной огню и мечу? Если журналисты из влиятельного ZDF жаждут донести до своих зрителей последствия зверства и варварства армянской оккупационной администрации, то почему же эти любопытные журналисты готовятся к столь неблаговидному поступку, лелея злой умысел? Не проще ли было обратиться к властям и воспользоваться проторенной самим азербайджанским президентом дорогой вглубь Карабаха, вплоть до Шуши и окрестностей Ханкенди? Похоже, какая-то невидимая рука подталкивает немецких журналистов на скандальные приключения и крикливо-эпатажные сюжеты. Больше авантюра, чем журналистская удача.

К тому же, за считанные часы до обнародованной «Барбароссы» немецких журналистов в Карабахе, родственный ZDF телеканал – ARD показал в своем эфире мягко говоря предубежденный и откровенно похабный фильм об Азербайджане. Видимо, ARD решила передать эстафету ZDF, до боли знакомый сценарий очень плохого фильма немецких политтехнологов накануне Европейских игр в Баку. Это мы уже однажды видели. Опять про море! Вдруг на страницах, а порой и на передовицах германских СМИ обнаружились сотни критических публикаций об одной далекой и неинтересной немецким читателям стране – Азербайджане. Кампания прокатилась волной. И также незаметно и без всяких объяснений исчезла со страниц немецких газет, оставив осадок у немецкого обывателя, долго размышлявшего над головоломкой – а с чего это журналисты углубились в перипетии политической жизни то ли Азербайджана, то ли Биробиджана?.. Созвучные слова для памятливого немца, начитавшегося в 30-х годах в геббельсовских СМИ о столице Еврейской автономной области на Дальнем Востоке…

Немцы добивают Охчучай

А если поглубже капнуть, просто дух захватывает: вот уже несколько недель в Баку после нашумевшего расследования международных экологов, в том числе и из Германии, набирает обороты скандальная история, к которой оказался причастен немецкий капитал. Как стало известно, к экоциду в регионе, к убийству левоприточной реки Араза – Охчучай оказалась причастна крупнейшая компания в Германии – Cronimet Holding, которая является акционером Зангезурского медно-молибденового комбината.  Правительство Азербайджана обратилось к правительству Германии, в Бундестаг и «Зеленым» с просьбой незамедлительно отреагировать на действия немецкого гиганта, который в духе грабительского накопления колониальной эпохи периода «Африканского общества Пруссии» поставил под вопросом здоровье и будущее азербайджанской, армянской и иранской наций.

Справедливая война за безопасный регион и здоровьяе не одной (!!!) нации всколыхнула общественное мнение в Азербайджане – СМИ бьют в набат, а политики пытаются достучаться до «ледяного сердца» холодной германской машины. Увы, у них же, как писал великий классик, под кепкой целый капитал - одиннадцать рублей! И на помощь в борьбе за интересы капитала подоспела излюбленная тактика – «сам дурак», вкупе со старой как наш бренный постялтинский мир испытанной даллесовской «наказательной дубинкой». Здесь и Сорос посолил, и диаспора поперчила, и восстал за интересы родной Cronimet Holding глава компании – этнический армянин.

А тем временем, посольство Германии в Азербайджане, как и МИД, Бундестаг и «Зеленые» хранят железное, канцлеровское молчание в ответ на многочисленные запросы азербайджанских журналистов о загрязнении Охчучая и уготованной освобожденному Зангиланскому району экологической катастрофе. Интересы немецкого капитала превыше всего! А немцы, хотя Пастернака и не читали, но осуждают! Осуждают нарушение прав человека - то ли в далеком Азербайджане, то ли в историческом Биробиджане…