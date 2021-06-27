Ким Чен Ын заявил о «критическом случае» в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о произошедшем «критическом случае» в области здравоохранения. Он сказал, что это может привести к кризису в обеспечении безопасности страны, передает «Рёнхап» сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Высокопоставленные чиновники... пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан»,— сказал Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Он заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией».

AFP также передает со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, что лидер КНДР сменил несколько высокопоставленных чиновников. О каком именно «критическом случае» идет речь, не уточняется.